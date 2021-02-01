01 февраля, понедельник
Войти в профиль
Саратов. Средняя Волга

Коротко

Новости

все новости

Пресс-релиз

Реклама

Саратовские градозащитники отстояли облицовку из туфа на набережной

Часть туфа, который используется в отделке спусков и парапетов Набережной космонавтов в Саратове, будет сохранена. Вопрос обсуждался сегодня на заседании градозащитного совета.

Члены совета пояснили, что он долговечнее и эстетичнее предложенного в проекте златолита. Заместитель главы администрации города по градостроительству и архитектуре Антон Корнеев предложил собраться в ближайшее время для обсуждения этого вопроса.

Он также отметил, что власти согласились по предложению горожан обустроить на набережной в рамках реконструкции площадку для выгула собак (изначально она не была предусмотрена), а тактильную плитку по предложению градозащитников сделают серой.

Марина Ковалева


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

Реклама

Интервью

Мероприятие

Новости компаний

Пресс-релиз

Реклама

Профиль пользователя