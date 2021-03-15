В 2020 году объем производства грибов на Кубани увеличился почти в два раза

В 2020 году на Кубани вырастили 22,1 тыс. тонн грибов, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

«Краснодарский край сегодня является одним из регионов-лидеров России по производству грибов, в частности, шампиньонов. Мы видим в этом направлении хорошие перспективы. По итогам прошлого года производство грибов на Кубани уже увеличилось в два рада – с 12 тыс. тонн до 22,1 тыс. тонн», - рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Вице-губернатор края Андрей Коробка отметил, что после того, как правительство РФ внесло грибы в перечень сельхозпродукции, производители получили право пользоваться всеми предусмотренными законодательными преференциями, в частности, рассчитывать на льготное краткосрочное и инвестиционное кредитование.

Отмечается, что культивируемые грибы в регионе три промышленных предприятия в Краснодаре, Кореновском и Крыловском районах и ряд фермерских хозяйств.

Как писал “Ъ-Кубань”, в целом объем сельхозпроизводства в Краснодарском крае в 2020 году снизился на 8,7%, составив 399,5 млрд руб. в действующих ценах.

Виктория Колганова