Объем производства сельхозпродукции на Кубани в 2020 году упал, а в Адыгее - вырос

Сельхозорганизации Краснодарского края в 2020 году произвели продукции на сумму 399,5 млрд руб., это на 8,7% ниже чем годом ранее, соответствующий отчет опубликован на сайте Краснодарстата.

При этом индекс производства растениеводческой продукции составил 86,5%, а индекс производства животноводческой продукции – 103,8%.

Иная ситуация сложилась в Республике Адыгея, где производство сельхозпродукции в прошлом году выросло на 14,1% (30,9 млрд руб. в действующих ценах). Индекс производства растениеводческой продукции составил 118,5%, животноводческой – 105,7%.

Андрей Ульченко