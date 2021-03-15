Профильный комитет рассмотрит поправки об увеличении федеральной части партсписков на выборах в Госдуму

17 марта комитет Госдумы по контролю и регламенту рассмотрит инициированный ЛДПР законопроект об увеличении числа кандидатов в федеральной части партийных списков на выборах в Госдуму с 10 до 20 человек. Ускорить рассмотрение этого документа поручил на прошлой неделе спикер Думы Вячеслав Володин, отметив, что законопроект будет важен для парламентской оппозиции. Ранее РБК со ссылкой на источник в Кремле писало, что федеральная часть партсписков может быть увеличена с 10 до 15 человек.

Напомним, законопроект ЛДПР был внесен в Думу в мае 2019 года. Правительство дало на него отрицательный отзыв, указав, что принятие поправок приведет к уменьшению количества депутатских мандатов, распределяемых между региональными группами (члены федеральной части списка получают мандаты в первую очередь), а такой подход не учитывает федеративное устройство РФ и приведет к ослаблению регионального представительства в Думе. Конституционный комитет Совета федерации также дал отрицательный отзыв на документ, сочтя пояснительную записку к нему недостаточно убедительной.

Однако, по мнению соавтора законопроекта Алексея Диденко, тот факт, что профильный комитет до сих не отклонил проект, говорит о его шансах на принятие. «Видимо, все это время шли дискуссии по этому вопросу»,— предположил депутат.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев сообщил «РИА Новости», что единороссы готовы рассмотреть такую инициативу, если она важна для оппозиционных партий.

Ксения Веретенникова