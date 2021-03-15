По факту оставившей без воды 424 тыс. саратовцев аварии возбудили уголовное дело

В Саратове по факту крупной коммунальной аварии, которая оставила без водоснабжения 424 тысячи жителей, возбуждено уголовное дело. Должностные лица ООО «Концессии водоснабжения - Саратов» и ПАО «Т Плюс» подозреваются в оказании услуг ненадлежащего качества, сообщает пресс-служба СУ СК.

Следственные органы сообщают, что в ноябре 2017 года между муниципальным образованием «Город Саратов» и ООО «КВС» было заключено концессионное соглашение в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. Инвестиционной программой на 2017 – 2020 годы предусматривалась модернизация насосной станции водопроводного комплекса №3, в том числе замене запорной арматуры, однако, по версии следствия, выполнена она не была, что могло привести к коммунальной аварии.

СУ СК напомнило об обстоятельствах ЧП: 24 февраля в 23 часа 25 минут сотрудники ООО «КВС» приступили к аварийно-ремонтным работам на сетях водоснабжения – предположительно из-за перемерзания в результате низкой температуры воздуха произошло разрушение одной из задвижек. В процессе ремонта разрушились еще 12, уточнили в СК. Это привело к переполнению дренажной системы, и было принято решение об остановке насосной станции и приостановлении подачи холодного водоснабжения в дома всех шести районов Саратова. В итоге ограничения коснулись 2726 многоквартирных домов с населением 424 тыс. чел. На полное восстановление водоснабжения ушли почти сутки – оно завершилось в 22 часа 25 февраля.

Из-за ограничения подачи холодной воды была остановлена работа пяти котельных ПАО «Т Плюс». Следователи считают, что теплоэнергетики надлежащих мер к бесперебойной работе котельных не приняли, аварийный запас воды, позволяющий длительное время поддерживать работу опасных производственных объектов, обеспечен не был, подвоз воды своевременно не организован. В зоне отключения отопления с 25 по 26 февраля оказались 140 многоквартирных домов и 27 объектов соцсферы.

«Должностными лицами ООО «КВС» и ПАО «Т Плюс», в нарушение положений действующего законодательства и правил предоставления коммунальных услуг, оказывались коммунальные услуги «холодное водоснабжение» и «отопление», не отвечающие требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», - утверждает пресс-служба СУ СК.

Марина Ковалева