Город выбросило на сушу

В Саратове более чем на сутки без водоснабжения осталась половина населения города. Причиной отключения воды называют поломку запорной арматуры, вызванную низкой температурой воздуха. Кроме того, из-за отсутствия водоснабжения часть областного центра — порядка 300 домов — осталась без отопления и горячей воды. Восстановить водоснабжение и отопление планировалось сначала к середине дня 25 февраля, затем — к полуночи. Ситуацию взяла под контроль прокуратура Саратова. Глава города Михаил Исаев и находившийся вчера с визитом в Саратове председатель Госдумы Вячеслав Володин призвали найти и наказать виновных в сложившейся ситуации.

Вчера в Саратове коммунальная авария оставила без водоснабжения и отопления свыше 420 тыс. жителей Кировского, Октябрьского, Ленинского и Фрунзенского районов города, что составляет половину жителей города (по данным Росстата, численность населения областного центра — 838 тыс. человек). У части из них также отсутствовало отопление. При этом в последние три дня в городе фиксировалась аномально низкая температура воздуха — до -27 градусов в ночные часы. Причиной нештатной ситуации стала авария на сетях водоснабжения ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». Утром 25 февраля в пресс-службе КВС поясняли, что «в связи с низкой температурой наружного воздуха» вышла из строя запорная арматура на водонапорном комплексе № 3. Устранение неполадки потребовало отключения воды. Отсутствие холодного водоснабжения привело к ограничению подачи теплоресурса. В пресс-службе Саратовского филиала ПАО «Т Плюс» пояснили, что прекращена подача холодного водоснабжения в котельные на улице Панфилова, 17, и 3м Московском проезде, 12, на других объектах, которые находятся на балансе теплоэнергокомпании, «возможно снижение параметров подачи отопления и отключение горячего водоснабжения».

На штатный режим работы «КВС» планировали выйти к 10 часам утра, а к 13ти восстановить холодное водоснабжение жителям. Однако ко второй половине дня большинство жителей города, попавших в зону отключения, продолжали испытывать трудности с водой. По данным ГУ МЧС по Саратовской области на утро 25 февраля, подача холодной воды была ограничена в 2726 жилых домов и порядка 20 объектов социальной сферы, в том числе школы, больницы и детские сады.

К 14 часам администрация Саратова опубликовала новый график восстановления водоснабжения. Согласно ему, водоснабжение обещали вернуть в большинство районов к 18 часам, а в частный сектор — поселки Жасминный, Дачный, Поливановка — к 22 часам. Пуск котельных был запланирован на 19 часов, а полная ликвидация аварии — к полуночи.

Первый заместитель главы Саратова Сергей Грачев, которому было поручено держать ситуацию на контроле, назвал ее «беспрецедентной», отметив, что в причинах поломки, а также в том, оперативно ли была доведена информация об аварии до МЧС, только предстоит ­разобраться.

Днем водопроводный комплекс № 3 ООО «КВС» посетил глава города Михаил Исаев. «Визуально причиной произошедшего стало перемерзание оборудования. Сейчас комплекс работает в штатном режиме. Идет наполнение насосной станции „Вольская“. Действиям коммунальных служб дадут оценку надзорные органы, виновные должны понести ответственность»,— резюмировал он по итогам визита на объект.

По данным городской администрации на 16:45 25 февраля восстановлено водоснабжение шести микрорайонов поселка Солнечный2, на 16:50 возобновилась подача воды абонентам поселков Юбилейный и Иволгино.

Ситуацию взяла на контроль прокуратура Саратова. Директор ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» Сергей Журавлев пообе­щал провести расследования по факту возникшей аварийной ситуации. От дополнительных комментариев в «КВС» отказались.

Ближе к концу рабочего дня замглавы города Сергей Грачев провел оперативное совещание по ситуации с водоснабжением. Он потребовал, чтобы вода появилась во всех домах до 20:00. «В случае нарушения данных сроков списки домов, где система не функционирует, будут направлены в прокуратуру Саратова для анализа причин и принятия административных мер»,— заявил господин Грачев.

Вечером, в 19 часов, по информации «КВС», были запущены насосные станции Производственная, Завокзальная, Поливановка, а также второй насосный агрегат на водонапорной станции «Вольская». Однако, по данным „Ъ“, на момент сдачи номера в поселках Поливановка и Завокзальный водоснабжение восстановлено не ­было.

Спикер госдумы Вячеслав Володин, который вчера находился в областном центре с рабочим визитом, отметил, что городские службы должны были отреагировать на аварию как можно быстрее и наказать виновных. «Квартиры и учреждения охлаждаются, поэтому самое главное, чтобы система была наполнена, как вы говорите, забить водой трубу… Не будем снимать этот вопрос с контроля. Надо разобраться и наказать тех, кто это допустил»,— отметил он.

Марина Ковалева