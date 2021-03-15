Петербург ожидает от Минздрава новой поставки «Спутник V»

Имеющегося в Санкт-Петербурге запаса вакцины против новой коронавирусной инфекции хватит на 6–7 дней, сообщил комитет по здравоохранению города. В поликлиниках есть более 40 тыс. доз первого компонента «Спутник V». Очередей, говорят в пресс-службе комздрава, нет.

«В пунктах в торговых центрах проходит по 50–60 человек в день, стоять в очереди не нужно. Если надо, можете пойти и сейчас сделать прививку. Или записаться на этой неделе»,— добавили там. Запись на вакцинацию открыта более чем в 100 прививочных пунктах в городе.

Восполнить дефицит правительство города планирует новой федеральной поставкой, которую, по данным Смольного, «Минздрав точно обещает на этой неделе». Количество прибывающих в город доз пока неизвестно. «Минздрав сам определяет объем поставки по всем регионам. В зависимости от мощностей производителя»,— прокомментировали в комитете по здравоохранению.

По оперативным данным на 14 марта, в Санкт-Петербурге привито первично нарастающим итогом 306,9 тыс. человек, из них 200,6 тыс. полностью закончили цикл вакцинации. За субботу 13 марта первично привито 1,7 тыс. человек, вторично 5,2 тыс. Итого, за сутки выполнено 6,9 тыс. инъекций. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 348,5 тыс. комплектов доз, в остатке в поликлиниках — 41,7 тыс. комплектов. Последняя поставка от 22 февраля содержала около 18 тыс. комплектов.

Елена Большакова, Санкт-Петербург