В Алтайском крае бывший спецназовец ГРУ Генштаба совершил уже третий побег

В Алтайском крае объявлен в розыск бывший спецназовец ГРУ Генштаба Валерий Вобликов, сбежавший из-под домашнего ареста. Ориентировки на него разосланы по всем отделам полиции, аэропортам и вокзалам. Об этом “Ъ” рассказали источники в правоохранительных органах региона. Получить комментарий в управлении ФСИН по Алтайскому краю не удалось.

В январе 2021 Косихинский райсуд Алтайского края признал Валерия Вобликова виновным в организации разбойного нападения (ст. 33, ст. 162 УК РФ) на усадьбу фермера и назначил 7 лет и 10 месяцев лишения свободы. Поскольку у Вобликова тяжелое заболевание глаз, его освободили от наказания.

По представлению прокуратуры и жалобам потерпевших, посчитавших приговор несправедливым, вышестоящий суд пересмотрел уголовное дело. Как рассказала “Ъ” прокурор апелляционного отдела краевой прокуратуры Светлана Киреенко, судебная коллегия назначила Валерию Вобликову 10 лет реального лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Осужденный, который находился под домашним арестом в городе Новоалтайске, сбежал. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале 2000-х годов Валерий Вобликов, ранее служивший в спецназе ГРУ Генштаба, руководил преступной группой, которая действовала в Новосибирске и грабила квартиры состоятельных горожан. Двое потерпевших были убиты в ходе нападений. В 2005 году Валерия Вобликова поймали в Ярославле. Его доставили в райотдел милиции, откуда он сбежал, растолкав стражей порядка. Летом 2006 года Валерий Вобликов совершил побег из СИЗО №1 Новосибирска. В этом ему помог родной брат, оставшийся в тюрьме вместо Валерия Вобликова.

В том же году Валерия Вобликова задержали и отдали под суд. За побег и другие преступления ему назначили 19 лет заключения. Дмитрий Вобликов за соучастие в побеге получил один год и два месяца колонии общего режима. В местах лишения свободы бывший военный разведчик почти ослеп, в связи с чем его освободили от дальнейшего отбывания наказания.

Константин Воронов, Новосибирск