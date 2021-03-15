«Яркая ювелирная история»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, что было представлено на экспозиции.

Если важных российских клиентов нельзя вывезти за границу на торжественный просмотр ювелирных коллекций, то коллекции едут к ним. По крайней мере, уже несколько больших французских домов решило сделать именно так. О невероятной выставке Cartier в Санкт-Петербурге я уже рассказывала.

Теперь поговорим о московской выставке Louis Vuitton, которую в режиме «по приглашению» устроили для клиентов, друзей дома и прессы. Справедливости ради, она была не исключительно ювелирной. Были тут и редкие сумки, и аксессуары, и сундуки, и интерьерные предметы из Objets Nomades. Но ювелирная часть была центральной. Привезли произведения haute joaillerie разных лет, включая совсем новые из Stellar Times. Самое роскошное из них — с сапфиром и бриллиантами. На колье выписано 36 сертификатов — на каждый камень. У бриллиантов диапазон от D до G по цвету, от IF до VVS по чистоте и от 0,5 до 1,5 карат по весу.

Из интересных предметов — и кольцо с уральским изумрудом весом 9,3 карата. Интересен этот камень тем, что у него нехарактерный для Урала цвет. Stellar Times — это работы креативного директора Франчески Амфитеатрофф, как и Riders of the Knight, пополнения которой тоже были представлены в Москве. Но были и более ранние произведения еще времен Хамди Чатти. И оттого экспозиция была интересна как своеобразная ретроспектива, пусть недолгой, но яркой ювелирной историей Louis Vuitton. Пройдясь по одной небольшой комнате, можно было составить представление о том, как менялся стиль бренда.