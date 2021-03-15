Экс-начальника отдела Санкт-Петербургской таможни арестовали по делу о взятке

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бывшего начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России Олега Гусева. Как сообщила пресс-служба суда, он обвиняется в получении взятки.

По версии следствия, Олег Гусев в декабре 2018 года потребовал от представителей ООО «Таллер» взятку в размере 20 млн руб. за непринятие предусмотренных законом мер в рамках мероприятий таможенного контроля в отношении компании. Деньги Олег Гусев якобы получал через посредников с декабря 2018 года до января 2019 года. В СКР сообщают, что обвиняемого задержали накануне в аэропорту Шереметьево.

Марина Царева, Санкт-Петербург