«Леноблэкспертиза» одобрила проект нового выезда из Кудрово

ГАУ «Леноблэкспертиза» выдала положительное заключение на проектную документацию для строительства развязки на Мурманском шоссе. Она станет новым выездом из Кудрово.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти. Проект предполагает продление Центральной улицы до Мурманского шоссе с последующим проведением реконструкции существующего путепровода к торговому комплексу «МЕГА». В рамках реконструкции на перекрестке Центральной улицы и проспекта Строителей также будет построен подземный пешеходный переход из трех тоннелей.

Отмечается, что сметная стоимость строительства составляет 5,6 млрд рублей.

Как писал “Ъ-СПб”, проект развязки был утвержден правительством региона в начале февраля.