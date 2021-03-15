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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Леноблэкспертиза» одобрила проект нового выезда из Кудрово

ГАУ «Леноблэкспертиза» выдала положительное заключение на проектную документацию для строительства развязки на Мурманском шоссе. Она станет новым выездом из Кудрово.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти. Проект предполагает продление Центральной улицы до Мурманского шоссе с последующим проведением реконструкции существующего путепровода к торговому комплексу «МЕГА». В рамках реконструкции на перекрестке Центральной улицы и проспекта Строителей также будет построен подземный пешеходный переход из трех тоннелей.

Отмечается, что сметная стоимость строительства составляет 5,6 млрд рублей.

Как писал “Ъ-СПб”, проект развязки был утвержден правительством региона в начале февраля.

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