Челиндбанк снизил ставки по кредитам для бизнеса Банк предоставляет кредиты на любые бизнес-цели по ставке от 7% годовых.

Кредиты для малого и среднего бизнеса в ПАО Челиндбанк стали еще выгоднее. Теперь предприниматели могут оформить кредит на любые бизнес-цели по ставке от 7% годовых.



Кредитные средства могут быть использованы на пополнение оборотных средств, приобретение коммерческой недвижимости и автотранспорта, инвестиции, рефинансирование кредитов, оформленных ранее в других банках.

Процентная ставка устанавливается индивидуально в зависимости от срока и суммы кредита, программы кредитования. Во внимание также принимается кредитная история, устойчивость финансового положения заемщика и другие факторы.

В качестве обеспечения по кредиту принимаются любые виды залога, поручительство физических и/или юридических лиц, независимые гарантии АО «Корпорация МСП», поручительство Фонда развития предпринимательства Челябинской области - Территория Бизнеса.

Подать онлайн-заявку на оформление кредита можно на сайте– специалисты банка подробно проконсультируют и помогут подобрать подходящую программу кредитования.

Подробные условия всех программ кредитования по ссылке.