Челиндбанк снизил ставки по кредитам для бизнеса

Кредиты для малого и среднего бизнеса в ПАО Челиндбанк стали еще выгоднее. Теперь предприниматели могут оформить кредит на любые бизнес-цели по ставке от 7% годовых.
Кредитные средства могут быть использованы на пополнение оборотных средств, приобретение коммерческой недвижимости и автотранспорта, инвестиции, рефинансирование кредитов, оформленных ранее в других банках.
Процентная ставка устанавливается индивидуально в зависимости от срока и суммы кредита, программы кредитования. Во внимание также принимается кредитная история, устойчивость финансового положения заемщика и другие факторы.
В качестве обеспечения по кредиту принимаются любые виды залога, поручительство физических и/или юридических лиц, независимые гарантии АО «Корпорация МСП», поручительство Фонда развития предпринимательства Челябинской области - Территория Бизнеса.
Подать онлайн-заявку на оформление кредита можно на сайте– специалисты банка подробно проконсультируют и помогут подобрать подходящую программу кредитования.
Подробные условия всех программ кредитования по ссылке.