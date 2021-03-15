В Краснодаре 36 новых случаев коронавирусной инфекции

За минувшие сутки в столице Кубани было зафиксировано 36 новых случаев коронавирусной инфекции. Днем ранее в городе был зарегистрирован аналогичный показатель. Общее число инфицированных COVID-19 в Краснодаре с момента начала пандемии составило 13 277 человек. По состоянию на утро 15 марта вылечились от коронавируса 11 122 человека, что составляет 84% от общего числа заболевших.

Как сообщила на городской планерке начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова, эпидемиологическая обстановка в Краснодаре характеризуется как стабильная и четко контролируемая. В инфекционных стационарах краевой столицы лечатся 592 человека с подтвержденным диагнозом. «Также напоминаю, что продолжается вакцинация жителей и гостей города против коронавирусной инфекции. Работает пять мобильных пунктов. Пункты вакцинации также организованы в городских поликлиниках», - рассказала госпожа Харламова.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае за минувшие сутки выявили 123 заболевших коронавирусом. Общее количество подтвержденных диагнозов в регионе составило 40 472.

Дмитрий Михеенко