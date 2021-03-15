Причиной пожара в доме по улице Красной может быть преступление

Глава Краснодара Евгений Первышов заявил на городской планерке, что выплаты из городского бюджета пострадавшим от пожара в жилом доме на углу улиц Красной и Горького должны получить только фактически проживающие там граждане. «Необходимо поработать с Управлением внутренних дел. Потому что прописанных людей много, а фактически проживавших, которые потеряли имущество, — не так много», - сказал градоначальник.

Как сообщил начальник управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артем Анацкий, на пожаре, который произошел в ночь на 14 марта в жилом доме в центре Краснодара, полностью сгорело семь квартир, еще семь квартир пострадало. В здании фактически проживает 32 человека, из них шестеро детей. В ночь трагедии жители дома были расселены, все нуждающиеся в крыше над головой получили номера в гостиничном фонде, они обеспечены питанием и всем, что им нужно.

По словам вице-мэра Андрея Дорошева, сегодня, 15 марта, с 14:00 начинает работать комиссия по обследованию жилья и потере имущества. Обход и сбор документов займет около двух дней. Введен локальный режим ЧС по улице Горького, 107 и улице Красной, 98.

Начальник управления гражданской защиты мэрии кубанской столицы Виталий Казликин, сообщил, что уже установлен очаг возгорания, а также удалось установить, что, возможно, причиной пожара могло быть преступление. «Есть материалы, которые, я надеюсь, помогут установить реальные причины и виновных в том, что вчера произошло», - сказал чиновник.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, около 01:10 в воскресенье, 14 марта, произошел пожар в многоквартирном жилом доме по улице Красной (угол с улицей Горького) в центре Краснодара. Горела кровля здания на площади 350 кв. м. Из дома эвакуировали 25 человек. Погибших и пострадавших нет.

Дмитрий Михеенко