Песков предположил, что слова Лукашенко об отсутствии друзей не относятся к России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание белорусского лидера Александра Лукашенко об отсутствии у Белоруссии «друзей» словами о том, что Россия и Белоруссия «не друзья, а братья».13 марта господин Лукашенко сказал журналистам: «Друзей у нас в мире нет» (цитата по БелТа).

Пресс-секретарь российского президента, комментируя высказывание господина Лукашенко, отметил, что Россия и Белоруссия входят в Союзное государство. «Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России. Все-таки мы в одном Союзном государстве, и здесь скорее мы не друзья, а братья»,— сказал он журналистам во время пресс-колла.

Господин Лукашенко заявил об отсутствии у Белоруссии друзей, комментируя недавнее социологическое исследование, которое было проведено в стране накануне VI Всебелорусского народного собрания. Согласно его данным, главной общенациональной целью белорусы назвали обеспечение стабильности и безопасности.

Подробнее об опросе белорусов — в материале “Ъ” «Александр Лукашенко нашел опору в социологии».