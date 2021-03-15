В ночь на 16 марта в Петербурге начнутся технологические разводки мостов

СПб ГБУ «Мостотрест» в ночь с 15 на 16 марта начнет проведение технологических разводок мостов через Неву и Малую Неву. Они будут осуществляться каждую ночь до начала сезона навигации.

Об этом сообщает пресс-служба организации. Первыми мостами, которые начнут разводить в преднавигационный период текущего года, станут Дворцовый и Большеохтинский. Дворцовый мост будет разведен с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55, Большеохтинский — с 02:00 до 05:00. Следующие три ночи также будут разводиться Биржевой и Троицкий мосты. Дальнейший график разводок «Мостотрест» будет публиковать на своем сайте, а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга» и на своих страницах в соцсетях.

Планируется, что до начала навигационного периода мосты разведут около 50 раз.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что «Мостотрест» заключил первые в году контракты на ремонт дорожного покрытия петербургских мостов.