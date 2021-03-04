«Мостотрест» заключил первые в году контракты на ремонт дорожного покрытия петербургских мостов

СПб ГБУ «Мостотрест» начал подготовку к ремонтной кампании 2021 года, заключив по результатам конкурса контракты с двумя подрядчиками на замену дорожного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Так, на Лисьеносовском путепроводе асфальтобетонное покрытие заменит ООО «АртСтройГрупп», а на Литейном и 2-м Садовом мостах — АО «ПО «Возрождение». На Литейном мосту также отремонтируют деформационные швы.

Срок завершения работ по всем контрактам — 15 октября текущего года.

Ранее “Ъ-СПб” писал о восстановлении силами «Мостотреста» пешеходного моста через Дудергофку.