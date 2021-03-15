15 марта, понедельник
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Фото: Bentley

В России начались продажи обновленного Bentley Bentayga

Компания Bentley начала продажи обновленного кроссовера Bentayga на российском рынке.

На рынок вышел автомобиль в версии с 550-сильным 4-литровым бензиновым турбомотором V8, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом, а кроссовер в более мощном исполнении Speed с 635-сильным 6-литровым бензиновым турбомотором W12 появится позднее. Стоимость базового варианта Bentley Bentayga V8 составляет от 14,9 млн руб.

Напомним, премьера обновленного Bentley Bentayga состоялась летом 2020 года, а модернизированный Bentley Bentayga Speed прошла чуть позже.

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