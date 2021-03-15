Пассажирские перевозки «Уральских авиалиний» в феврале снизились на 33%

В феврале авиакомпания «Уральские авиалинии» обслужила 403 тыс. пассажиров, сообщила пресс-служба Росавиации. Это на 33% меньше, чем в феврале 2020 года.

Самое большое падение к февралю 2020 года зафиксировано у «Аэрофлота», – 60%. Авиакомпания обслужила 993 тыс. пассажиров. Объем авиаперевозок «Сибири» уменьшился на 15% по сравнению с объемами за февраль 2020 года, до 1,06 млн пассажиров. У «России» падение составило 21%, до 400 тыс. У авиакомпании «Победа» пассажиропоток напротив вырос на 3%, до 845 тыс.

По оперативным данным, российские авиакомпании в феврале обслужили 5,1 млн пассажиров. Согласно данным Росавиации, это на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажиропоток в феврале сократился на 51% и составил 10,22 млрд пассажирокилометров.

Как изменилась стоимость перелетов из Екатеринбурга — в материале «Цены набрали высоту».

Михаил Мананников