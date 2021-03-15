В Госдуме заявили о гибели 112 российских военных за время операции в Сирии

Число российских военнослужащих, погибших в Сирии за время военной операции, составило 112 человек, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. Минобороны официально сообщало о 115 погибших.

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«В Сирии погибли 112 российских военнослужащих»,— сказал господин Красов во время круглого стола в Госдуме (цитата по ТАСС).

О гибели 112 российских военных за время операции сообщалось в 2018 году. Тогда такие же данные привел глава комитета Совета федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев.

В последний раз информация о потерях в Сирии официально подтверждалась в августе 2020 года. Минобороны России сообщило о гибели российского генерал-майора при подрыве автоколонны в районе Дейр-эз-Зора. Его имя не называлось. Наибольшее число потерь пришлось на 2018 год, когда погибли 63 человека.

Подробнее о конфликте в Сирии — в материале “Ъ” «Десять лет гнева».