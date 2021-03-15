На Кубани из-за коронавируса закрыты восемь классов школ и восемь групп в детсадах

На сегодняшний день из-за коронавируса закрыты восемь классов в шести школах Краснодара, Ленинградского, Туапсинского, Крымского и Белоглинского районов. Также закрыты восемь групп в трех детских садах Краснодара.

Также в крае 340 студентов высших учебных заведений из-за контакта с инфицированными коронавирусом переведены на дистанционный формат обучения. Дистанционно также проходят обучение студенты Северо-Кавказского филиала Российского госуниверситета правосудия, соответствующее решение принято головным вузом. В целом же, более 75 тысяч студентов в 46 вузах региона занимаются в традиционном формате, сообщил в министерстве образования, науки и молодежной политики края.

В колледжах и техникумах Краснодарского края на сегодняшний день нет закрытых из-за коронавируса групп. Все студенты средних профессиональных образовательных учреждений региона занимаются в традиционном формате.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае за минувшие сутки выявили 123 заболевших коронавирусом. Общее количество подтвержденных диагнозов в регионе составило 40 472.

Дмитрий Михеенко