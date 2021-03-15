ВТБ в Саратовской области нарастил кредитный портфель на 20%

По итогам 2020 года совокупный кредитный портфель ВТБ в Саратовской области увеличился на 20%, достигнув 40,2 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц за отчетный период вырос на 30% и составил 42,1 млрд рублей.



Лидером по приросту в прошедшем году стал корпоративный бизнес. Кредитный портфель юридических лиц подразделения по итогам января-декабря достиг 11,2 млрд рублей, увеличившись на четверть. В сегменте СМБ кредитный портфель вырос на 15%, до 10,4 млрд рублей. Из них 5,0 млрд рублей – это льготные кредиты, выданные в рамках госпрограмм. По программе Минэкономразвития РФ №1764 кредитный портфель достиг 2,6 млрд рублей. Займы по программе №1528 Министерства сельского хозяйства составляют 1,9 млрд рублей. Еще 462,7 млн рублей приходится на программы поддержки занятости в период пандемии.

Портфель привлеченных средств юрлиц за год увеличился на треть, до 11,3 млрд рублей. Наибольший вклад в его рост внесли клиенты среднего и малого бизнеса: портфель в данном сегменте вырос на 47%, составив 10,2 млрд рублей. Портфель банковских гарантий на 1 января достиг 3,7 млрд рублей.

Кредитный портфель розничного направления за 2020 год вырос на 18%, превысив 29 млрд рублей. Портфель ипотеки вырос на 46%, до 11,5 млрд рублей, портфель кредитов наличными – на 6%, до 15 млрд рублей. Портфель автокредитов сохранился на уровне прошлого года – 1,4 млрд рублей.

Всего в прошлом году клиенты ВТБ в Саратовской области оформили в банке свыше 20 тысяч кредитов на общую сумму 14,7 млрд рублей, что на 13% превышает показатель 2019 года. Из них более 4 тысяч займов на 6,5 млрд рублей выдано на покупку жилья. Еще почти 15 тысяч кредитов на сумму 7,2 млрд рублей предоставлено в рамках потребительского кредитования.

Портфель привлеченных средств физлиц на 1 января 2021 года составил 30,8 млрд рублей. За год он вырос на 29%. При этом почти в 2,5 раза, до 7,4 млрд рублей увеличился портфель в сегменте инвестиций. Портфель депозитов достиг 23,4 млрд рублей, рост на 12%.

Вячеслав Панасенко, управляющий ВТБ в Саратовской области, комментируя итоги года, отметил: «Прошлый год для банка в регионе несмотря на пандемию и ее экономические последствия был успешным – мы нарастили показатели бизнеса по всем основным направлениям. Во многом такой результат удалось достичь благодаря активной цифровизации банковских процессов, которые сегодня позволяют удовлетворить все потребности клиента дистанционно. Улучшение условий по кредитам и действие программ поддержки также эффективно помогли развиваться рынку в этот непростой период».