Наблюдатели природы, объединяйтесь!

Газета «Известия» опубликовала обращение профессора Лесного института в Петрограде Дмитрия Никифоровича Кайгородова «К наблюдателям природы». Вот его текст (грамматические и синтаксические ошибки, вероятно, были допущены наборщиком): «В виду приближения весеннего времени, обращаюсь с просьбой ко всем наблюдателям природы, а также лесничим и охотникам — не отказать в присылке своих наблюдений над периодическими явлениями природы, а именно время (число месяцы) прилета того или другого вида весенних птиц (передовых и массовый прилет),— появления тех или других насекомых и прочих представителей животного мира, не наблюдавшихся в зимное время,— начала заложения и цветения тех или других растений,— начала тетеревиных и глухариных токов,— вскрытие рек (с ледоходом по реке),— первой грозы (грома, зарницы),— начала полевых работ (пахоты, сева) и других явлений.

Каждое сообщение обязательно сопровождать подробным адресом и четкой подписью наблюдателя, с указанием места наблюдения (губерния и уезд), числа и месяца, в которое природное явление записано.

Школьные наблюдения присылать в общей сводке, а не каждое в отдельности.

Наблюдения, сделанные в разных губерниях, не соединять на одном листке, так как такое сочетание очень затрудняет последующую обработку наблюдений. Сообщаемые наблюдения располагать в их последовательном (хронологическом) порядке.

P. S. Очень прошу и другие газеты, особенно провинциальные, перепечатать настоящее обращение».

С обращением профессора Кайгородова можно ознакомиться в «Известиях» за 10 февраля 1921 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев