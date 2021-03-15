«Дом РФ» выделит ЦДС до 5,5 млрд рублей на строительство жилого квартала на севере Петербурга

Банк «Дом.РФ» открыл девелоперской группе ЦДС кредитную линию на 5,5 миллиарда рублей. Кредит предназначен для строительства первой очереди жилого квартала Parkolovo.

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка. Первая очередь квартала Parkolovo включает в себя три жилых корпуса на 1799 квартир. Сдача очереди планируется на вторую половину 2023 года.

Как ранее сообщал “Ъ-СПб”, группа компаний ЦДС заключила соглашение с Ленобластью о проектировании автодороги между Октябрьской набережной и Мурманским шоссе.