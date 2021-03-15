Новые задачи пред MICE-индустрией

23 апреля 2021 года на площадке ВДНХ в павильоне 55 состоится конференция: «Организация событий. Новая нормальность», посвященная вопросам обеспечения безопасности в событийной сфере в условиях новой реальности. Организатором выступит Фонд Росконгресс при поддержке Роспотребнадзора.

Распространение новой короновирусной инфекции в 2020 году внесло серьезные коррективы в событийную сферу: были отменены деловые события, крупнейшие ежегодные форумы, карта мероприятий претерпела глобальные изменения. В ходе конференции представители профессионального сообщества поделятся наработками новой системы координат, определят ориентиры, обменяются мнениями и постараются понять, как обеспечить безопасность участия в мероприятиях в условиях новой реальности.

На пленарной сессии участники мероприятия обсудят, надолго ли с нами новые требования по санитарно-эпидемиологической безопасности и можно ли возобновить работу событийной отрасли, не подвергая опасности себя и других?

На тематических сессиях эксперты поговорят об основных направлениях и типах технологий, которые дают возможность обеспечивать санитарно-эпидемиологическую безопасность людей, а также о развивающихся IT решениях, которые позволяют минимизировать излишние социальные контакты, фиксировать и анализировать большие данные.

Форматы чистого онлайна либо гибридного подхода к организации мероприятий теперь с нами навсегда, технологии появляются, развиваются, адаптируются к потребностям пользователей, все эти аспекты участники смогут обсудить на площадке мероприятия.

В рамках выставки и мастер-классов представители профессионального сообщества не только поделятся своим опытом в условиях ограничений, обсудят главные тренды, но и презентуют конкретные продукты, которые соответствуют запросам отрасли.