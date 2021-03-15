Банки увидели конфликт интересов в проекте антиотмывочной платформы ЦБ

Национальный совет финансового рынка (НСФР), в работе которого участвует большинство крупнейших банков, направил отзыв на вторую версию законопроекта о создании антиотмывочной платформы на базе Банка России («Платформа "Знай своего клиента"», ЗСК). По словам замруководителя НСФР Александра Наумова, указанный в проекте подход может нарушить право граждан и организаций на свободное распоряжение имуществом и противоречит Конституции.

«Основной риск, который видят банки именно в этом документе,— то, что их пытаются сделать частью пенитенциарной системы. Кредитные организации — это не суд, не прокуратура и не МВД, банк не может оценивать клиента с точки зрения того, преступник он или нет. А уж тем более банк не может быть наделен правом без суда карать клиентов, закрывать счета и не возвращать остатки средств, как того требует ст. 859 ГК РФ»,— сказал господин Наумов РБК.

НСФР считает, что участие ЦБ в отнесении клиента к той или иной группе риска может привести к возникновению конфликта интересов внутри регулятора. ЦБ оценивает соблюдение антиотмывочных норм банками, а если ЦБ станет «непосредственным участником оценки риска клиента», то будет вынужден контролировать собственную работу.

Господин Наумов также отметил, что новый механизм потребует доработки автоматизированных систем банков и серьезных вложений. НСФР направил отзыв на проект в ЦБ, Госдуму, Совет федерации, Минфин, Минюст и Росфинмониторинг.

ЦБ сообщил, что текущая версия проекта позволяет банкам самостоятельно оценивать клиентов, а платформа ЗСК будет «дополнительным информационным ресурсом». «Законопроект соответствует Конституции и не создает конфликта интересов внутри Банка России»,— заявил регулятор.

Подробнее о причинах доработки проекта — в материале “Ъ” «Банковских клиентов вернули на доработку».