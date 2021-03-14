На Кубани 126 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Краснодарском крае выявлено 126 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди инфицированных 46 мужчин и 80 женщин, в том числе двое детей. Возраст пациентов от 5 до 97 лет. Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии в регионе достигло 40 349 человек, в том числе - 2771 ребенка, сообщили в краевом оперативном штабе.

Больше всего новых случаев было выявлено в Краснодаре (36 заболевших), в Кавказском районе (11), в Лабинском районе (девять), в Сочи (семеро), а также в Ейском и Гулькевичском районе (по 6 инфицированных). В Горячем Ключе и Усть-Лабинском районе – по пять новых случаев. В Новороссийске, Геленджике и Динском районе - по четыре. В Анапе, Туапсинском, Брюховецком, Курганинском, Тимашевском и, Щербиновском районах – по три новых пациента, в Ленинградском, Тихорецком и Павловском районах – по два, в Апшеронском, Крыловском, Северском, Староминском и Новопокровском районах – по одному.

За минувшие сутки от коронавируса излечились 138 человек (за все время 35 193 пациента), умерли 13 человек (за все время 2121 человек). В настоящее время 63 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, четверо – на ЭКМО, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. В стационарах лечатся 1013 жителей с COVID-19, на дому – 2022.

За последние сутки в России зарегистрировано 10 083 новых случая заражения коронавирусом (днем ранее – 9908; +1,77%). Общее число заболевших в стране достигло 4 390 608. В числе лидеров по числу вновь заболевших коронавирусом: Москва (1905), Санкт-Петербург (937), Московская область (605), Нижегородская область (365), Ростовская область (245) и Самарская область (240).

За сутки зарегистрировано 395 летальных исходов, что на 16,84% больше, чем накануне (475). С начала пандемии в стране зафиксировано 92 090 смертей с коронавирусом. Выздоровели 9232 человека, всего - 3 995 129 человек.

Дмитрий Михеенко