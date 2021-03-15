В Ростове на мосту на Малиновского заканчивают переустройство ЛЭП

К 21 марта на мосту на Малиновского завершится переустройство воздушной линии электропередач (ЛЭП) и кабельную. Об этом сообщает пресс-служба управление информационной политики правительства региона.

Как сказано в сообщении, с 22 марта специалисты должны приступить к формированию подъездных путей к новому мосту. Отмечается, что подходы сейчас ведутся работы по устройству подходов к путепроводу: отсыпано 50% земляного полотна, ведется строительство водопровода, ливневой и напорной канализации.

Кроме того, на объекте обустроена большая часть буронабивных свай. «Из 56 буронабивных свай выполнено 45. В полной готовности находится опора № 2, опора № 1 — 70%, опора № 4 — 40%, опора № 5 — 60%, на опоре № 3 ведутся работы по устройству 11 буронабивных свай»,— отмечается в сообщении. Реконструированный мост будет расширен до шести полос, оборудован разделительной полосой и тротуарами.

Напомним, движение по мосту на Малиновского было закрыто 4 января из-за аварийного состояния моста. Реконструкция моста должна завершиться в декабре 2021 года. Как сообщалось ранее, восстановить движение общественного транспорта по путепроводу планируется в начале мая.

Наталья Шинкарева