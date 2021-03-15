Kia раскрыла дизайн электромобиля EV6

Kia EV6. Фото: Kia

Kia EV6. Фото: Kia

Kia EV6. Фото: Kia

Модель стала первым автомобилем бренда с новым фирменным дизайном «Единство противоположностей» (Opposites United), в основу которого легли пять ключевых принципов: «смелость для природы», «радость для разума», «сила для прогресса», «технология для жизни» и «напряжение для безмятежности».

При этом в компании отказались от традиционного оформления решетки радиатора «нос тигра», заменив его «цифровой мордой тигра», которая формируется за счет рисунка головной оптики электромобиля. Также EV6 получил особый рисунок фонарей, которые проходят по всей ширине кузова.

Новый электромобиль, который создан в стилистике кроссовера, также получит новый интерьер. В салоне появится изогнутый дисплей, состоящий из цифровой панели приборов и экрана мультимедиа, часть кнопок будет выполнена сенсорными, часть — физическими.

Несмотря на свой особый дизайн кузова, технически, как ожидается, электромобиль Kia EV6 окажется унифицирован с уже представленным Ioniq 5. Официальная премьера новой модели состоится до конца текущего месяца.