«Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге планируют открыть 1 июля

Власти Екатеринбурга планируют открыть культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» 1 июля — в день начала эвакуации экспонатов питерского музея в Свердловск в 1941 году. Об этом “Ъ-Урал” рассказал глава городского управления культуры Илья Марков.

Напомним, открытие центра должно было состояться в апреле, однако оно было перенесено из-за того, что здания выставочного центра и фондохранилища должны открыться в одно время, однако в реставрационно-хранительском корпусе до сих пор продолжаются работы.

«Эрмитаж-Урал» располагается в реконструируемом объекте культурного наследия на Вайнера, 11 — бывшем здании Екатеринбургского музей изобразительного искусства (ранее Свердловской картинной галереи), в котором в годы Великой Отечественной войны в нем хранились коллекции Эрмитажа. Культурно-просветительский центр планировали открыть в ноябре 2020 года, но позднее дата открытия была перенесена на апрель 2021 года. Объем федеральных средств на закупку оборудования должен был составить 200 млн руб., однако Министерство культуры РФ сократило финансирование центра «Эрмитаж-Урал» до 75 млн руб. — недостающие средства будут восполняться из бюджетов Екатеринбурга и Свердловской области.