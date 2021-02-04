Открытие центра «Эрмитаж-Урал» перенесли на конец первого полугодия 2021 года

Дату открытия культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге перенесли с апреля на конец первой половины 2021 года, сообщил журналистам директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. Точная дата открытия будет объявлена позже.

По словам господина Корытина, это связано с тем, что здания выставочного центра и фондохранилища должны открыться в одно время, однако в реставрационно-хранительском корпусе до сих пор продолжаются работы: процесс пусконаладки займет два месяца, переезд сотрудников и экспонатов — до пяти месяцев.

Напомним, в январе из музея изо в «Эрмитаж-Урал» на постоянную основу была перевезена экспозиция западноевропейского искусства.

«Эрмитаж-Урал» располагается в реконструируемом объекте культурного наследия на Вайнера, 11 — бывшем здании Екатеринбургского музей изобразительного искусства (ранее Свердловской картинной галереи), в котором в годы Великой Отечественной войны в нем хранились коллекции Эрмитажа. Культурно-просветительский центр планировали открыть в ноябре 2020 года, но позднее дата открытия была перенесена на апрель 2021 года. Объем федеральных средств на закупку оборудования должен был составить 200 млн руб., однако Министерство культуры РФ сократило финансирование центра «Эрмитаж-Урал» до 75 млн руб. — недостающие средства будут восполняться из бюджетов Екатеринбурга и Свердловской области.

По словам господина Корытина, всего в музее изо находится 18 тыс. единиц хранения, из них 1,5 тыс. представлены в экспозиции.

Ирина Пичурина