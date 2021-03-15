«Ситуация устраивает всех, кроме простых пользователей»

Западные страны сами ускорили процесс регулирования интернета — так считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также отметила, что власти сейчас готовят целый пакет законопроектов, которые будут защищать российские СМИ и аудиторию. По словам Захаровой, интернет-монополии и стоящие за ними власти США и Евросоюза действуют из «своих собственных интересов и нежелания вести честную конкурентную борьбу». В среду Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter за нарушение закона — он не удалял призывы к суициду и информацию о наркотиках. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич сомневается, что этим мотивы чиновников исчерпываются.

Некоторые психологи утверждают, что активное использование взрослыми эвфемизмов вместо ненормативной лексики привело к тому, что среди подростков мат превратился в новый маркер искренности. Именно поэтому ролики многих юных видеоблогеров нашпигованы площадной бранью так, что иногда просто невозможно уловить суть сказанного. Но для них это куда честнее, чем когда один человек говорит другому «блин» и оба понимают, что речь идет не про главное блюдо завершившейся Масленицы. Примерно такое же ощущение лицемерия вызывает и история с замедлением Twitter. Все участники этого карнавала, включая Роскомнадзор и сам Twitter, говорят одно, но имеют в виду совсем другое. А мы, будто во времена СССР, читаем между строк.

Начать, пожалуй, стоит с самого наказания, ставшего возможным благодаря закону о «суверенном рунете», который, наоборот, был призван защищать россиян от опасности перебоев с доступом к онлайн-ресурсам. От этого замысла осталась только формулировка «с целью защиты российских граждан». Правда, защищать нас таким образом решили от влияния нежелательного для власти контента. Видимо, медленная загрузка это влияние тоже замедляет. Хотя мало у кого возникают сомнения в том, что истинных причин такого половинчатого решения как минимум две.

Во-первых, накануне начала предвыборной кампании в Госдуму наши чиновники решили протестировать систему блокировки интернет-сервисов и не опозориться, как это случилось в сражении с Telegram. А во-вторых, с помощью гротескных обвинении официальная Москва в очередной раз пытается заставить иностранные платформы открыть официальные представительства в России. Обе задачи настолько на поверхности, что озвученные претензии в распространении детской порнографии и информации про наркотики способны убедить лишь экспертов РКН и сенатора Елену Мизулину, которая призвала спросить у заокеанских коллег, почему те не сажают за решетку растлителей из Twitter.

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Впрочем, надо признать, что и американцы вполне поддержали иносказательный тон дискуссии. Такое впечатление, что там сидят не пиарщики, а роботы, генерящие пресс-релизы по ключевым словам. Реакцию представителей социальной платформы российские СМИ были вынуждены сопровождать сноской на источник цитаты, ибо, что хотели сказать фразой «мы знаем о том, что работа Twitter намеренно замедляется в России из-за опасении по поводу удаления контента», понять решительно невозможно. Но зато всем стало ясно, что соцсеть не интересуется перспективами развития на российском рынке и не планирует защищать своих пользователей. А заодно старательно уходит от обсуждения напрашивающейся параллели с блокировкой Дональда Трампа и его сторонников.

Грустно конечно, но, похоже, ситуация устраивает всех, кроме простых пользователей. Мы-то ведь все понимаем и никакими экивоками нас не обмануть. А значит, единственным ответом на происходящее торжество двойных смыслов и тайных намерении должно быть повышение личной компьютерной грамотности, тестирование альтернативных сервисов и систем обхода ограничении.