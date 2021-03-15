15 марта, понедельник
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Пресс релиз| все

ГУП «ТЭК СПб» ликвидировал аварию на теплосетях в Шушарах

Специалисты ГУП «ТЭК СПБ» завершили ремонт тепло- и горячего водоснабжения на Пушкинской улице в Нижних Шушарах. Работы удалось завершить за 11 часов при нормативе в 20.

Об этом сообщила пресс-служба организации. Отмечается, что для определения места аварии был использовал беспилотник с тепловизором и акустическая аппаратура. В зоне аварии оказалось 54 жилых дома и 6 соцучреждений. По состоянию на 7:00 специалисты восстанавливают температурный и гидравлический режим сетей.

Ранее ГУП «ТЭК СПб» рассказывал о планах модернизации петербургских теплосетей

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерский проект

Новости компаний | все

Партнерские проекты

Пресс релиз| все

Конференции

Профиль пользователя