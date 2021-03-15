В школах Татарстана намерены повысить объективность оценок

Татарстан намерен уже в текущем учебном году повысить «объективность оценочных процедур» в школах. Как отметили в министерстве образования и науки Татарстана, комментируя «Ъ-Казань» составленный Рособрнадзором рейтинг качества школьного образования, в котором республика заняла лишь 22-е место из 85, сейчас объективность оценок в регионе находится на уровне ниже среднего – 40,6 балла. Этот показатель чиновники объяснили «значительным разрывом между результатами» основного государственного экзамена (ОГЭ) и всероссийской проверочной работы (ВПР).

«13 школ республики попали в список организаций с необъективными результатами два года подряд»,— подчеркнули в министерстве.

«Разработана дорожная карта по оказанию помощи школам, у которых есть проблемы с объективностью проведения оценочных процедур. Данная работа в республике ведется уже второй год. И мы надеемся, что результаты этого года покажут положительную динамику данного показателя»,— сказали в министерстве.

Чиновники отметили, что в рейтинге качества школьного образования у Татарстана «из 12 показателей только два ниже среднего»: наряду с объективностью оценочных процедур региону дали лишь 45,1 балла за «эффективность организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ-2020».

«ЕГЭ в 2020 году прошел в период пандемии. Механизм обеспечения объективности экзаменационных процедур в республике всегда был и есть на высоком уровне. Но в 2020 году действительно были нарушения по причине сбоя техники и удаления с экзаменов. В настоящее время ведется работа по обучению всех специалистов – работников ППЭ и участников ГИА. Цель обучения минимизировать любые нарушения в период экзаменационной кампании»,— добавили в минобрнауки Татарстана.

При этом в министерстве выразили несогласие с баллами, которые составители рейтинга дали республике за использование лабораторного оборудования — 52. Этот показатель, который «рассчитывается как доля школ, в которых ученики выбирали ОГЭ-2019 по физике (для выполнения ряда заданий данного экзамена требуется лабораторное оборудование)», по мнению региональных чиновников, для Татарстана «рассчитан неверно».

Министерство отмечает, что в регионе 954 организации, дающее среднее общее образование, из них в 70,7% ученики выбрали ОГЭ-2019 по физике. «Данный вопрос прорабатывается с Рособрнадзором»,— сказали в министерстве.

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"