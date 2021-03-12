Татарстан не взяли в отличники

Татарстан занял 22-е место из 85 в рейтинге регионов по качеству школьного образования, набрав 60,9 балла из 100 возможных. Рейтинг впервые провел Рособрнадзор совместно с Федеральным институтом оценки качества образования (ФИОКО). Как следует из опубликованных данных, эксперты считают, что регион не вполне успешно обеспечивает минимальный образовательный уровень, хотя силен в направлении высокого уровня подготовки учеников. Составители рейтинга отмечают, что довольно много выпускников школ региона поступают в местные вузы, но выражают сомнения в полной «объективности оценочных процедур» и считают невысокой эффективность организации ЕГЭ-2020.

Рособрнадзор опубликовал первый рейтинг регионов по качеству школьного образования. Его составляли по собственной методике совместно с Федеральным институтом оценки качества образования (ФИОКО). Регионы оценивали по результатам обучения школьников, практико-ориентированности школьного образования и по управлению системой школьного образования. Каждая из этих характеристик складывалась их четырех критериев.

Наиболее всего Татарстан набрал за практико-ориентированность — 71,4 балла. За счет довольно высоких показателе использования компьютеров (85,8 балла) и поступления в вузы своего региона (73,8) оценка могла быть и выше, но ее нивелировали скромнные баллы за использование лабораторного оборудования (55,2) и поступление в средние профессиональные образовательные учреждения региона (62,7).

За результаты обучения школьников регион получил 65,2 балла. При этом за достижение минимального уровня подготовки системе образования республике дали 79,5 балла, но это эксперты считают недостаточным. Зато за высокий уровень подготовки – лишь 9,1 балла, но на общем фоне это хороший результат. Образовательное равенство в регионе оценили на 55,1, функциональную грамотность – на 43,6 балла.

За управление системой школьного образования Татарстан получил скромные 46,1 балла. Так, составители рейтинга считают недостаточными «объективность оценочных процедур» (40,6) и эффективность организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ-2020 (45,1) в регионе. Хотя при этом эксперты оценили на 76 баллов «аналитику и интерпретацию результатов ГИА», проведенные местными чиновниками, и на 75 баллов – эффективность механизмов управления качеством образования.

В результате Татарстан значительно отстает от лидеров рейтинга – Санкт-Петербурга (92,1 балла) и Москвы (92). При этом в столице РФ результаты обучения в целом оцениваются на 100 баллов, хотя достижение высокого уровня подготовки – лишь на 12,2. В Санкт-Петербурге эти показатели составляют соответственно 93,8 и 9,4 балла, но, по оценкам экспертов, город вырывается вперед за счет лучшего управления системой школьного образования: эффективность проведения ЕГЭ-2020 оценили на 91,4 балла против 62,9 – в Москве.

Рейтинг замыкают Чечня (13,7 балла), Дагестан (10,6) и Ингушетия (7,8).

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, комментируя «Ъ» результаты рейтинга, сказал, что ведомство с 2014 года пытался выстроить модель оценки качества образования. При этом оно не стало сравнивать регионы по среднему баллу ЕГЭ, считая этот показатель необъективным. «Если в девятых классах экзамены сдают свыше 1,2 млн учеников, то ЕГЭ — 610–615 тыс. То есть это оценка ребят, которые решили поступить в вузы, а не оценка субъекта в целом»,— пояснил Анзор Музаев. Также рейтинг не учитывает результаты всероссийских проверочных работ (ВПР), которые, по словам господина Музаева, учителя часто воспринимают как контроль собственной работы, а не знаний учеников. «Поэтому необходимости и смысла, как в прошлом году, рисовать высокие оценки у региональных органов образования нет. Сейчас многим придется встряхнуться и работать, так как эти направления искусственно не подтянешь»,— заявил Анзор Музаев.

Он сказал, что цель рейтинга — «организовать открытость для граждан России, чтобы они понимали, на каком уровне по качеству образования субъект находится, а также мотивировать на изменения чиновников».

Предполагается, что впредь рейтинги качества школьного образования будут проводиться дважды в год: ближайший – летом, после ЕГЭ.

В министерстве образования науки Татарстана «Ъ-Казань» сказали, что рейтинг «вызывает вопросы» и обещали в ближайшее время предоставить официальный комментарий.

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"