В прошлом году более 4,5 тыс жителей Челябинской области воспользовались единым налоговым платежом. Уплаченная сумма составила 18,7 млн рублей.

С октября прошлого года сотрудники налоговых органов информировали жителей региона о преимуществах уплаты налога на доходы физических лиц, транспортного налога, земельного налога и налога на имущество граждан с использованием единого налогового платежа (ЕНП).

Благодаря взаимодействию с органами местного самоуправления и управляющими компаниями, в информационной кампании налоговой службы приняли участие более 140,3 тыс. налогоплательщиков. Граждане посетили семинары, мобильные налоговые офисы, смогли увидеть информационные сообщения на рынках и торгово-развлекательных центрах, проходных крупных предприятий, в общественном транспорте, бизнес-центрах, отделениях МФЦ, городских парках, кинотеатрах и многоквартирных домах. Посетители налоговых инспекций активно подключались к «Личному кабинету для физических лиц», чтобы вовремя оплачивать налоги, декларировать доходы и получать актуальную информацию по интересующим вопросам.

Единый налоговый платеж является аналогом электронного кошелька гражданина, в который он может добровольно перечислить деньги для уплаты имущественного, земельного и транспортного налогов, а также НДФЛ, не связанного с ведением предпринимательской деятельности.

С помощью единого налогового платежа одним платежным поручением можно перевести деньги в счет текущих и будущих налоговых обязательств.

При условии достаточности денежных средств, внесенных в качестве единого налогового платежа, больше не стоит беспокоиться о сроках уплаты налогов. При их наступлении налоговые органы самостоятельно проведут платежи. В первую очередь перечисленные суммы будут зачтены в счет погашения недоимок или задолженностей. Уплачивать единые платежи могут и третьи лица, однако, требовать возврата денежных средств имеет право только сам налогоплательщик. Все данные отражаются в «Личном кабинете для физических лиц».

Единый налоговый платеж экономит время, уменьшает вероятность ошибки при заполнении только одного документы вместо нескольких и гарантирует своевременное исполнение налоговых обязательств.

Перечислить единый налоговый платеж можно, воспользовавшись электронными сервисами ФНС России «Уплата налогов и пошлин», «Личный кабинет для физических лиц» через опцию «Пополнить авансовый кошелек».