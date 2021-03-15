Ак Барс Банк начал прием заявок на льготные кредиты для бизнеса под 3% Оформить такой кредит можно до 1 июля этого года

Ак Барс Банк присоединился к новой государственной программе кредитования на восстановление предпринимательской деятельностиФОТ 3.0. Программа реализуется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.02.2021 от №279.

На льготные кредиты по ставке 3% годовых могут рассчитывать юридические лица и индивидуальные предприниматели из невосстановившихся отраслей в условиях распространения новой коронавируснойинфекции и ранее получившие кредит в рамках Постановления Правительства РФот 16 мая 2020 г. №696 (программы ФОТ 2.0).

Средства можно направить на расходы, связанные с осуществлениемлюбой предпринимательской деятельности, включая расходына выплату зарплаты сотрудникам, а также на платежи по процентам и основному долгу по кредитным договорам. Исключение — выплата дивидендов, выкуп собственных акций и долей в уставном капитале, осуществление благотворительности.

Кредитные договоры заключаются сроком до одного года.Размер кредита определяется исходя из минимального размера оплаты труда на каждого работника в расчете на 12 месяцеви не может превышать 500 млн рублей. Причем в течение первых шести месяцев предоставляется отсрочка по уплате процентов и основного долга.

Для сохранения льготной процентной ставки заемщик должен сохранить не менее 90% численности персонала в течение всего срока действия кредита.

Получить кредит можно до 1 июля 2021 года.

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