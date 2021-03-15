В Забайкалье более 50 населенных пунктов осталось без электричества из-за сильного ветра

В Забайкальском крае сильный штормовой ветер обесточил 54 населенных пункта в десяти районах, сообщил заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев в Telegram. По его словам, самая сложная ситуация в Оловяннинском, Ононском, Борзинском и Забайкальском районах края.

«Большинство школ по этим районам сегодня не работают, вернутся к обычному режиму после восстановления электроэнергии и работы котельных. Решениями муниципальных комиссий в этих районах объявлен режим ЧС,— написал господин Гурулев.— Центр циклона сейчас над Забайкальском, там самая непростая ситуация». «В Александрово-Заводском районе без электричества райцентр. В Улетовском районе электроэнергию восстановят в ближайшее время»,— добавил он.

Чиновник отметил, что соцучреждения переведены на резервные источники питания.