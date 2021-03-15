Акции Rakuten подорожали более чем на 20% после новостей об инвестициях

Цена акций японской финтех-компании Rakuten на Токийской бирже поднялась на 20.48%, до 1,5 тыс. иен, по состоянию на 4:00 мск, свидетельствуют данные торгов. С момента открытия торгов рост акций Rakuten достигал 22,7% к показателю закрытия. Это максимум для суточных торгов для биржи с 2002 года, сообщает Bloomberg.

В минувшую пятницу Rakuten объявила, что продаст акции на 242 млрд иен ($2,2 млрд) компаниям Japan Post, Tencent и Walmart. Японская почтовая служба Japan Post купит 8,3% акций Rakuten за 150 млрд иен. Инвестиции Japan Post в Rakuten пройдут в рамках ранее объявленного соглашения в сферах доставки, электронных платежей и обмена кадрами. В частности, некоторые сотрудники Rakuten в Японии будут работать на Japan Post и предоставят ей экспертизу в области цифровых технологий. Rakuten при этом получит право продавать услуги связи в отделениях почты.

Rakuten была основана в 1997 году и входит в индекс TOPIX. В числе международных активов компании — мессенджер Viber и магазин цифровых книг и ридеров Kobo. В 2011 году Rakuten вложилась в российский онлайн-ритейлер Ozon.