«Ведомости»: IT-компании России предлагают освободить от плановых проверок

Минцифры направило вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко предложение по освобождению российских IT-компаний от плановых проверок Роспотребнадзора, пожарного надзора, трудовой инспекции, Фонда социального страхования (ФСС) России и других ведомств, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ Минцифры. Пресс-служба господина Чернышенко подтвердила изданию, что такую меру предлагается включить во второй пакет мер поддержки отрасли.

«Новая мера поддержки отрасли информационных технологий предполагает запрет на осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении IT-организаций»,— цитирует газета документ Минцифры. Представитель министерства отметил, что рано говорить о предлагаемых сроках запрета на проверки до принятия финального решения о новом послаблении для отрасли.

В 2021 году ставка налога на прибыль для российских IT-компаний была снижена с 20% до 3%. Закон об особых ставках для отрасли был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2020 года. Закон также предусматривает снижение тарифов страховых взносов. Ранее генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, отвечая на вопрос о возможности переезда компании из России, сравнил с раем действующий в стране налоговый режим для IT-компаний.