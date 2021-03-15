Активы «Белой птицы Курск» повторно продают со скидкой

На торги повторно выставлено имущество банкротящегося ООО «Белая птица-Курск», одной из структур некогда крупного производителя мяса бройлера «Белая птица». Общая начальная стоимость трех лотов снижена с 7,5 млрд руб. до 6,67 млрд руб., в числе имущества — птицефабрика в Горшеченском районе Курской области. Об этом сообщает конкурсный управляющий компании Екатерина Огиря.

В первый лот входит единый производственно-технологический имущественный комплекс, судя по перечню имущества, крупной птицефабрики в Горшеченском районе. В состав лота входит имущество, находящееся в залоге у АО «Васильевская птицефабрика», банка «Траст» и имущество, не находящееся в залоге. Начальная цена на этот раз — 5,34 млрд руб.

Второй лот — дебиторская задолженность. Продаются права требования «Белой птицы-Курск» к контрагентам в сумме на 8,5 млрд руб. Начальная цена лота — 1,28 млрд руб.

Третий лот — недостроенная база отдыха, ее цена на этот начинается от 4,74 млн руб.

По всем лотам открытые аукционы с открытой формой подачи предложений о цене пройдут 20 апреля в 12:00 на площадке «Арбитат». Заявки принимаются с 15 марта по 16 апреля. Шаг аукциона по всем лотам составляет 5% от начальной цены, задаток — 10% от нее.

Предыдущие торги по этим же лотам в форме открытых аукционов с общей начальной стоимостью порядка 7,5 млрд руб. в начале марта не состоялись из-за отсутствия заявок.

Арбитражный суд Курской области признал несостоятельным ООО «Белая птица-Курск» по упрощенной процедуре как ликвидируемого должника и открыл в отношении него конкурсное производство в 2019 году. ООО «Белая птица-Курск» производило мясо бройлеров, в 2017 году занимало 5% российского рынка мяса бройлеров в натуральном выражении. Это единый комплекс ежегодной мощностью 120 тыс. т мяса бройлеров. В состав комплекса входит инкубатор, семь площадок выращивания, а также птицеперерабатывающий завод.

Напомним, что контроль над фабрикой «Белой птицы-Курск» через выкуп прав требований у Россельхозбанка ранее получила группа «Черкизово», крупный российский вертикально интегрированный производитель мясной продукции.

О других крупных игроках профильного рынка в макрорегионе читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников