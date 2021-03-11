Активы «Белой птицы» в Курске за 7,5 млрд рублей никто не купил

Торги по продаже имущества банкротящегося ООО «Белая птица-Курск», одной из структур некогда крупного производителя мяса бройлера «Белая птица», были признаны не состоявшимися.Как сообщила конкурсный управляющий общества Екатерина Огиря, ни на один из трех лотов, общая начальная стоимость которых составляет порядка 7,5 млрд руб., не было подано заявок.

Напомним, самым дорогим лотом был единый производственно-технологический имущественный комплекс, судя по перечню имущества, крупной птицефабрики в Горшеченском районе. В состав лота входило имущество, находящееся в залоге у АО «Васильевская птицефабрика», банка «Траст» и имущество, не находящееся в залоге. Ранее торги по этому лоту уже признавались несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Начальная цена на этот раз — 5,93 млрд руб.

Второй лот — дебиторская задолженность, права требования «Белой птицы-Курск» к контрагентам в сумме на 8,5 млрд руб. Начальная цена лота — 1,43 млрд руб. Третий лот — недостроенная турбаза за 5,27 млн руб.

Арбитражный суд Курской области признал несостоятельным ООО «Белая птица-Курск» по упрощенной процедуре как ликвидируемого должника и открыл в отношении него конкурсное производство в 2019 году. ООО «Белая птица-Курск» производило мясо бройлеров, в 2017 году занимало 5% российского рынка мяса бройлеров в натуральном выражении. Это единый комплекс ежегодной мощностью 120 тыс. т мяса бройлеров. В состав комплекса входит инкубатор, семь площадок выращивания, а также птицеперерабатывающий завод.

Напомним, что контроль над фабрикой «Белой птицы-Курск» через выкуп прав требований у Россельхозбанка ранее получила группа «Черкизово», крупный российский вертикально интегрированный производитель мясной продукции.

О других крупных игроках профильного рынка в макрорегионе читайте в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова