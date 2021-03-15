Гидрометцентр сообщил о теплой погоде в Москве и на Дальнем Востоке

Температура воздуха в Москве в начале недели будет находится в пределах от 2 до 5°C, что на 5 градусов выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, превышение нормальных температур также ожидается в двух регионах Дальнего Востока — Амурской области и Хабаровском крае.

«В начале недели температура выше нормы на 5 градусов будет в Москве, днем температура будет в диапазоне 2-5 градусов тепла. Исключительно теплая погода будет на юго-востоке страны, в Амурской области, Хабаровском крае. Там температура днем будет достигать 10-12 градусов тепла. Это очень высокая температура»,— сказал господин Вильфанд ТАСС.

Господин Вильфанд сравнил потепление в Москве, Хабаровском крае и Амурской области с похолоданием в странах Центральной Азии — в частности, в Туркменистане и Узбекистане. «Например, в Ашхабаде ночные температуры в начале недели будут такие же, как в Москве. В это время там обычно цветы начинают цвести, как у нас в мае. В Ташкенте дневные температуры будут ниже, чем в Хабаровске»,— сказал он. По словам руководителя, температура воздуха в этих городах будет на 10-12°C ниже нормы.