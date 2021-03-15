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22-й тур

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

«Урал»—«Ротор» 1:0

Бикфалви, 83.

«Арсенал»—ЦСКА 2:1

Пантелеев, 42 (пен); Ломовицкий, 45 — Тикнизян, 90. Удаления: Громыко, 90+1 (2 ж. к.); Довбня (лба — «Арсенал»), 90+3 (2 ж. к.).

«Зенит»—«Ахмат» 4:0

Караваев, 51; Азмун, 65 (пен.); Дзюба, 74; Мостовой, 80.

Динамо»—«Спартак» 1:2

Маслов, 18 (автогол) — Мозес, 30; Соболев, 63 (пен.).

«Уфа»—«Рубин» 0:3

Макаров, 30; Кварацхелия, 42; Самошников, 74

«Тамбов»—«Краснодар» 0:4

Кабелла, 27; Газинский, 68; Ольссон, 75; Ионов, 88 (пен.).

«Локомотив»—«Сочи» 3:1

Камано, 42, 56; Смолов, 88 — Юсупов, 58.

Турнирная таблица


ВНПМО
1. «Зенит»136350:1945
2. «Спартак»125541:2541
3. ЦСКА124638:2140
4. «Локомотив»114729:2637
5. «Сочи»107533:2537
6. «Рубин»114731:2637
7. «Динамо»113829:2436
8. «Краснодар»104842:2734
9. «Ростов»104826:2334
10. «Химки»95827:3132
11. «Ахмат»751020:2926
12. «Урал»511619:2526
13. «Ротор»461212:3218
14. «Арсенал»451319:3817
15. «Уфа»351415:3614
16. «Тамбов»341414:3813
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