«Урал»—«Ротор» 1:0
Бикфалви, 83.
«Арсенал»—ЦСКА 2:1
Пантелеев, 42 (пен); Ломовицкий, 45 — Тикнизян, 90. Удаления: Громыко, 90+1 (2 ж. к.); Довбня (лба — «Арсенал»), 90+3 (2 ж. к.).
«Зенит»—«Ахмат» 4:0
Караваев, 51; Азмун, 65 (пен.); Дзюба, 74; Мостовой, 80.
Динамо»—«Спартак» 1:2
Маслов, 18 (автогол) — Мозес, 30; Соболев, 63 (пен.).
«Уфа»—«Рубин» 0:3
Макаров, 30; Кварацхелия, 42; Самошников, 74
«Тамбов»—«Краснодар» 0:4
Кабелла, 27; Газинский, 68; Ольссон, 75; Ионов, 88 (пен.).
«Локомотив»—«Сочи» 3:1
Камано, 42, 56; Смолов, 88 — Юсупов, 58.
Турнирная таблица