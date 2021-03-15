«Урал»—«Ротор» 1:0

Бикфалви, 83.

«Арсенал»—ЦСКА 2:1

Пантелеев, 42 (пен); Ломовицкий, 45 — Тикнизян, 90. Удаления: Громыко, 90+1 (2 ж. к.); Довбня (лба — «Арсенал»), 90+3 (2 ж. к.).

«Зенит»—«Ахмат» 4:0

Караваев, 51; Азмун, 65 (пен.); Дзюба, 74; Мостовой, 80.

Динамо»—«Спартак» 1:2

Маслов, 18 (автогол) — Мозес, 30; Соболев, 63 (пен.).

«Уфа»—«Рубин» 0:3

Макаров, 30; Кварацхелия, 42; Самошников, 74

«Тамбов»—«Краснодар» 0:4

Кабелла, 27; Газинский, 68; Ольссон, 75; Ионов, 88 (пен.).

«Локомотив»—«Сочи» 3:1

Камано, 42, 56; Смолов, 88 — Юсупов, 58.

Турнирная таблица