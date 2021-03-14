В Юбилейном микрорайоне Краснодара горела квартира в высотном доме

Еще один пожар в жилом многоквартирном доме произошел сегодня, 14 марта, в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Сообщение о возгорании в одной из квартир многоэтажки по Рождественской набережной поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 21:41.

Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, первые пожарные подразделения прибыли на место ЧП в 21:48. Ими было установлено, что горит квартира на 12 этаже многоквартирного жилого дома. Огонь распространился на площади 50 кв. м.

Локализация возгорания была объявлена в 22:13. В 22:35 пожар был полностью ликвидирован. Информация по пострадавшим уточняется. К тушению были привлечены 24 человека личного состава и восемь единиц техники.

Всего за сутки в Краснодарском крае было зарегистрировано 111 пожаров.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, около 01:10 в воскресенье, 14 марта, произошел пожар в многоквартирном жилом доме по улице Красной (угол с улицей Горького) в центре Краснодара. Горела кровля здания на площади 350 кв. м. Из дома эвакуировали 25 человек. Погибших и пострадавших нет.

Дмитрий Михеенко