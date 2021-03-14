Оксана Пушкина не будет выдвигаться в Госдуму от Одинцовского избирательного округа

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина («Единая Россия») не будет выдвигаться на выборы в нижнюю палату парламента от Одинцовского одномандатного избирательного округа, сообщает РБК. Госпожа Пушкина баллотировалась в Госдуму по этому округу в 2015 году.

«Не буду скрывать, губернатор Московской области видит другого человека основным претендентом на победу в 122-м избирательном округе. А идти на выборы против своей прежней команды мне не позволяют принципы»,— заявила Оксана Пушкина. Она не уточнила, планирует ли баллотироваться в Госдуму от другого избирательного округа.

Ранее «Единая Россия» определилась с форматом праймериз, на которых с 24 по 30 мая будут отобраны кандидаты в Госдуму. Они пройдут преимущественно в электронной форме и целиком по открытой модели, когда голосовать могут все желающие избиратели.

Подробнее — в материале “Ъ” «Единороссы уведут избирателей в интернет».