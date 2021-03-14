«Краснодар» разгромил «Тамбов» в матче РПЛ

«Краснодар» обыграл «Тамбов» в гостевом матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Саранске завершилась со счетом 4:0.

Голы в составе «Краснодара» забили Реми Кабелла (27), Юрий Газинский (68), Кристофер Ольссон (75) и Алексей Ионов (88, с пенальти).

«Краснодар» поднялся на 7-е место в чемпионате России, набрав 34 очка. «Тамбов» занимает последнюю строчку в турнирной таблице — он находится на 16-м месте с 13 очками.

В следующем туре «Краснодар» 18 марта примет московское «Динамо». «Тамбов» днем позже на выезде сыграет против «Сочи».