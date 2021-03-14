В 2020 году Сочинский национальный парк посетили более 1 млн человек

В минувшем году Сочи посетило более 7 млн туристов. При этом 20% гостей курорта были в олимпийской столице впервые. Сочинский национальный парк занял второе место в ТОП-10 самых популярных мест в России у отдыхающих, его посетили за год более 1 млн человек. На пятом месте – Кавказский государственный природный биосферный заповедник, который посетило более 300 тыс. человек, сообщили в пресс-службе сочинской мэрии.

«У нас есть ряд предложений по развитию, как побережья, так и горного кластера с учетов мнения экологов и вновь созданной федеральной территории “Сириус”. Они будут отражены и в Генеральном плане Сочи. Мы готовы разработать и представить в министерство качественный турпродукт, отвечающий задачам развития города и особо охраняемых природных территорий», – заявил на совещании с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, по ожиданиям регионального минкурортова, в 2021 году Краснодарский край посетит около 16 млн туристов. Это больше, чем в 2020 году (край принял 12,1 млн туристов), но меньше, чем в пиковые периоды до пандемии (например, 17,3 млн в 2019 году).

Дмитрий Михеенко