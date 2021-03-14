Экс-премьер Италии Летта возглавил Демократическую партию страны

Бывший итальянский премьер-министр Энрико Летта возглавил Демократическую партию Италии, сообщается в Twitter левоцентристского объединения.

«При 4 воздержавшихся, 2 голосах против и 860 — в поддержку национальным секретарем партии стал Энрико Летта»,— приводятся в сообщении результаты голосования на ассамблее Демпартии, которое состоялось сегодня, 14 марта.

В начале марта из-за разногласий в верхушке партии пост секретаря Демократической партии оставил Никола Дзингаретти, президент столичного региона Лацио. Энрико Летта оставил пост премьер-министра Италии в 2014 году. Его сменил Маттео Ренци. Сейчас этот пост занимает Марио Драги.

О политической ситуации в Италии — в материале “Ъ” «Марио Драги заручился поддержкой со всех флангов».