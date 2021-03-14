«Шинник» в ФНЛ проиграл седьмой матч подряд, уступив дома «Нижнему Новгороду»

14 марта ярославский «Шинник» в рамках 30 тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на своем поле принимал команду «Нижний Новгород». Матч в Ярославле на малой арене стадиона «Шинник» завершился победой гостей со счетом 3:1. У ярославского клуба это уже седьмое поражение подряд. В последний раз «Шинник» выигрывал 20 ноября 2020 года у «Краснодара-2» со счетом 2:1.

В этом матче у ярославских футболистов была возможность повернуть ход матча в свою пользу. Нападающий «Шинника» Асланбек Сикоев на 25-й минуте первым отправил мяч в ворота гостей. Однако судья не засчитал гол, так как один из игроков ярославского клуба находился в положении «вне игры». По этой же причине во втором тайте уже при счете 2:0 не был засчитан еще один гол, забитый Асланбеком Сикоевым.

У гостей отличились Артем Попов, Мухаммад Султонов и Николай Калинский. Голы были забиты на 38-й, 42-й и 73-й минутах матча. В ярославской команде гол престижа забил на 79-й минуте Никита Маляров.

В этом сезоне команды встречаются второй раз. В первом туре 19 сентября «Нижний Новгород» на своем поле выиграл со счетом 3:0.

После этого поражения у «Шинника» почти не осталось шансов сохранить за собой место в ФНЛ. Команда занимает последнее 22-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ и находится в зоне вылета из лиги. После 30 игр у «Шинника» четыре победы, четыре ничейных результата и 22 поражение. В активе команды 16 очков. Чтобы гарантированно остаться в следующем сезоне в ФНЛ, «Шиннику» нужно подняться минимум на 16-е место в турнирной таблице. Сейчас на этой строчке «Краснодар-2», набравший 34 очка. До окончания первенства ФНЛ осталось 12 туров.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в ноябре 2020 года, после отставки Александра Побегалова, главным тренером «Шинника» назначили Юрия Газзаева. Контракт с ним подписали до конца сезона. Главная задача, которую поставили перед новым главным тренером – сохранить за «Шинником» место в ФНЛ.

Следующий матч «Шинник» проводит на выезде. 20 марта ярославская команда встречается с подмосковным «Чертаново».

Подробнее о положении в команде «Шинник» в материале “Ъ-Ярославль” — «Попытка подняться со дна».

Антон Антонов